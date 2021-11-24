На заводе под Иркутском прогремел взрыв, есть пострадавшие

Пять рабочих получили ожоги при взрыве на комбинате в Иркутской области. По предварительным данным, причиной ЧП стали ремонтные работы.
Инцидент произошел в Усть-Илимске. При проведении ремонтных работ на целлюлозно-бумажном комбинате произошла разгерметизация кислородной магистрали.
В результате пострадали пятеро рабочих, их всех доставили в городскую больницу. Из них двое находятся в тяжелом состоянии, остальные – в среднем, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
ЦБК в Усть-Илимске принадлежит к группе «Илим» – одной из крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности России. Представитель предприятия подтвердил факт ЧП, но отметил, что произошедшее никак не сказалось на производстве.
Иркутск, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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