На заводе под Иркутском прогремел взрыв, есть пострадавшие

Пять рабочих получили ожоги при взрыве на комбинате в Иркутской области. По предварительным данным, причиной ЧП стали ремонтные работы.

Инцидент произошел в Усть-Илимске. При проведении ремонтных работ на целлюлозно-бумажном комбинате произошла разгерметизация кислородной магистрали.

В результате пострадали пятеро рабочих, их всех доставили в городскую больницу. Из них двое находятся в тяжелом состоянии, остальные – в среднем, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

ЦБК в Усть-Илимске принадлежит к группе «Илим» – одной из крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности России. Представитель предприятия подтвердил факт ЧП, но отметил, что произошедшее никак не сказалось на производстве.

Иркутск, Зоя Осколкова

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