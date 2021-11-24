Женщина сломала шею во время прохождения ночного квеста

Жительница Казани получила травму во время прохождения ночного квеста. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, инцидент произошел 6 ноября в нежилом помещении одного из зданий на улице Технической. 29-летняя посетительница, выполняя задание квеста, упала с высоты собственного роста и получила перелом шейных позвонков.

Следователи считают, что в произошедшем виноваты организаторы игрового мероприятия, так как они не обеспечили безопасность. В результате участница квеста попала в больницу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование продолжается.

Казань, Зоя Осколкова

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