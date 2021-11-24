В Карелии перевернулся туристический автобус со студентами из Севастополя

В Карелии в аварию попал туристический автобус со студентами из Севастополя. В результате ДТП пострадали шесть человек, пятеро из них доставлены в больницу, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла около 11:00 в Питкярантском районе на 306 км трассы А-121 «Сортавала». Автобус «Кинг Лонг» двигался в сторону города Сортавала. При выполнении левого поворота водитель не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движению кювет, сообщили в полиции. После вылета с дороги автобус опрокинулся.

В салоне находились 37 человек – два водителя, экскурсовод и 34 туриста – студенты Севастопольского государственного университета и сопровождающие.

В результате аварии пострадали шесть пассажирам, пятеро из них госпитализированы.

В полицейском главке отметили, что водитель не имеет признаков опьянения, у него есть водительское удостоверение соответствующей категории («Д»).

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, причины аварии устанавливаются.

Петрозаводск, Наталья Петрова

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