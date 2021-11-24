В Удмуртии учителя начальных классов заподозрили в избиении детей

В Удмуртии проверяют сообщение о жестоком обращении с детьми. Телесные наказания к малышам применяла учительница.

Проверка проводится в одной из школ села Красногорское. Предположительно, педагог регулярно прибегала к телесным наказаниям. От рук учительницы пострадали шесть учеников начальных классов.

«Ситуация недопустимая, поэтому по моему поручению на место выехала Ольга Авдеева, уполномоченный по правам ребенка. Если факты подтвердятся, примем самые строгие меры в отношении виновных», – сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

В настоящее время жестокую учительницу отстранили от работы. Детям и родителям будет оказана психологическая помощь.

Ижевск, Зоя Осколкова

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