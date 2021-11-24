В США за два дня были оправданы два человека, отсидевшие в тюрьме десятки лет

В США оправдали Энтони Бродуотера, осужденного в 1982 году за изнасилование Элис Сиболд. В 1999 году Сиболд написала мемуары «Счастливая», где рассказала о том, как ее жестоко изнасиловали, когда она была юной студенткой.

Сейчас Сиболд – известная американская писательница, автор мирового бестселлера «Милые кости» об изнасиловании и убийстве девочки-подростка, лауреат литературных премий.

Как сообщает The New York Times, Бродуотер отсидел 16 лет, а после выхода из тюрьмы в 1999 году жил с клеймом сексуального маньяка. Обвинение в изнасиловании, которое стало основой мемуаров Элис Сиболд, было отменено из-за опасений, что в 1982 году в тюрьму был отправлен не тот человек.

Обвинительный приговор Энтони Бродуотера был отменен после того, как продюсер компании Red Badge Films Тим Муччианте, взявшийся за экранизацию книги, обратил внимание на нестыковки в романе и сценарии, автором которых является Элис Сиболд.

«Я начал копаться, пытаясь выяснить, что же произошло на самом деле. В итоге отказался от проекта в начале этого года и нанял частного детектива», – рассказал Муччианте.

Следует отметить, что накануне газета The Washington Post сообщала об оправдании чернокожего американца Кевина Стрикленда, отсидевшего 43 года за тройное убийство

Стрикленд был осужден в 1978 году за убийство 22-летней Шерри Блэк, 21-летнего Ларри Ингрэма и 20-летнего Джона Уокера. Несмотря на отсутствие вещественных доказательств, признание настоящего убийцы, что Стрикленд не участвовал в преступлении и алиби, предоставленное членами семьи, он был осужден за тройное убийство и провел в заключении 43 года.

Вашингтон, Иван Бабурин

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