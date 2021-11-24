Аккаунт актрисы Марии Шукшиной помечен как публикующий ложную информацию

Аккаунт в Instagram активно выступающей против прививок актрисы Марии Шукшиной стал помечаться как публикующий ложную информацию,– сообщают СМИ.

При попытке подписаться на аккаунт актрисы начало выплывать информационное окно со следующим сообщением: «Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушала Нормы сообщества».

Как сообщает РИА Новости, в среду, 24 ноября, Мария Шукшина, которую как противницу вакцинации от коронавируса медики пригласили в «красную зону» для тяжелых больных, в ответ предложила обратиться с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с призывом прекратить «вакханалию» в СМИ на тему прививочников и антипрививочников.

Ранее известными российскими врачами было распространено открытое письмо, адресованное антиваксерам, в том числе политикам и артистам. В своем письме медики предлагают показать «красные зоны», реанимации и морги, чтобы противники вакцинации изменили свое мнение. Письмо адресовано, в том числе, и Шукшиной, которая уже высказывалась по поводу прививок.

Москва, Иван Бабурин

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