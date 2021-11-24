Непривившиеся от COVID-19 сотрудники МГУ отстранены от работы

Отказавшиеся от вакцинации сотрудники Московского госуниверситета отстранены от работы со студентами, – заявил ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий на экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем», – передает ТАСС.

По словам Садовничего, из 20 тысяч сотрудников отказались прививаться 800, что составляет около 4-4,5%.

«Я издал приказ, прошу таких людей отстранить от контактов со студентами. На первый раз. А дальше будем думать», – сказал ректор главного ВУЗа страны.

Садовничий также сообщил, что в Университете хуже всего дела обстоят на рех факультетах, где сейчас насчитывается до 100 противников вакцинации. Какие это именно факультеты, ректор не сказал.

Москва, Иван Бабурин

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