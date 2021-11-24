Словакия вводит режим ЧС

Решением кабинета министров Словакии в республике в дополнение к двухнедельному локдауну из-за пандемии COVID-19 вводится режим чрезвычайной ситуации на 90 дней, сообщил премьер-министр Эдуард Хегер.

Как сообщает РИА Новости, на пресс-конференции в среду, 24 ноября, премьер-министр Словакии заявил: «Режим ЧС вводится с полуночи на четверг, 25 ноября, и будет действовать 90 дней. Через десять дней наше правительство снова рассмотрит ситуацию и, возможно, ослабит некоторые противоэпидемические меры, но это послабление коснется только вакцинированных или переболевших коронавирусом».

Также Эдуард Хегер сообщил, что во время локдауна будет действовать запрет на выход из дома в период с 5:00 до 1:00 следующего дня. Исключения составят – дорога на работу, посещение ближайшего магазина продуктов или товаров первой необходимости, а также выгул домашних животных на расстоянии не более 500 метров от места проживания.

Также в Словакии будут закрыты все магазины, кроме продовольственных и торгующих предметами первой необходимости, учреждения культуры, службы, спортивно-развлекательные комплексы. Рестораны могут продавать блюда только на вынос, через окно. На предприятиях работодатели должны обеспечить еженедельное тестирование работников. Школы пока продолжат работать в обычном режиме.

Кроме того, для вспомогательных работ в больницах и домах престарелых будет направлена одна тысяча военнослужащих.

По данным минздрава Словакии за последние сутки в стране выявлено рекордное с начала пандемии число случаев COVID – 10 315. При этом 72% новых зараженных не были вакцинированы. Скончался 71 человек, общее число умерших за весь период пандемии составило 14 056.

По данным международных организаций здравоохранения, Словакия занимает первое место в мире по количеству новых больных (1265) за последние семь дней в пересчете на 100 тысяч человек населения.

В 5-миллионной республике полностью вакцинированы 2,45 миллиона человек.

Следует отметить также, что в столице соседней Чехии – Праге, на Староместской (главной) площади отменена культурная программа на рождественских ярмарках.

Также, из-за эпидемической ситуации, в Праге отменена церемония праздничного зажжения огней на главной елке страны, запланированная на 27 ноября.

Братислава, Иван Бабурин

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