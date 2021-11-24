В проливе Ла-Манш при крушении лодки погибли более 30 мигрантов

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин сообщил в среду, 24 ноября, что в проливе Ла-Манш в результате крушения лодки погибло 33 мигранта, пытавшихся добраться до Великобритании. Полиция уже арестовала четырех человек, подозреваемых в этой контрабандной операции, – сообщает Le Figaro .

По случаю происшествия президент Франции Эммануэль Макрон заявил: «Франция не позволит сделать Ла-Манш кладбищем»

Макрон попросил европейское пограничное агентство Frontex о «немедленном усилении» и призвал европейские страны к совместным действиям по миграции. Министр Дарманин также призвал к «международному скоординированным и жестким действиям».

Президент Франции также призывал провести экстренную встречу министров европейских стран, «обеспокоенных проблемой миграции».

Le Figaro также сообщает, что премьер-министр Франции Жан Кастекс проведет в четверг, 25 ноября, «межминистерское совещание, посвященное ситуации с мигрантами в Ла-Манше».

По информации источника Le Figaro в совещании примут участие: министр внутренних дел Жеральд Дарманин; юстиции Эрик Дюпон-Моретти; вооруженных сил Флоренции Моретти; транспорта Жан-Батист Джеббари; иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, а также государственный секретарь по делам Европы Клеман Бон.

На побережье Северного моря во Франции с 1 января 2021 года было предпринято 47 000 попыток нелегального пересечения границы. В результате совместных действий пограничных и специальных служб Франции и Великобритании с начала года были арестованы 1552 контрабандиста и ликвидированы их 44 сети. Всего было спасено 7800 мигрантов.

Париж, Иван Бабурин

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