В Сибири браконьеры убили медведицу с тремя медвежатами прямо в берлоге

В Иркутской области вычислили браконьеров, которые убили медведицу с тремя медвежатами. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инспекторы ГИБДД остановили внедорожник во время рейдовых мероприятий в Баяндаевском районе. В багажнике автомобиля находились свежевыделанные шкуры и лапы медведей. Водитель заявил, что нашел останки животных в лесу.

Полицейские начали проверку и выяснили, что звери были убиты браконьерами. «По предварительным данным, злоумышленники разорили берлогу и отстрелили медведицу с тремя медвежатами. Свои противоправные действия они зафиксировали на камеру мобильного телефона», – сообщили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». По оценкам специалистов, в результате незаконной охоты ущерб, нанесенный объектам животного мира, составил 240 тысяч рублей.

Иркутск, Зоя Осколкова

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