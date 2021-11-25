В аварийной шахте «Листвяжная» в Кузбассе пропали спасатели

Пресс-служба МЧС России сообщает, что в ходе поисковых работ в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области пропало отделение горноспасателей. Организованы поиски.

Собеседник РИА Новости рассказал, что «около 15 часов отделение горноспасателей , которые проводили спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь. сейчас организованы их поиски».

По словам собеседника агентств, сколько спасателей входило в отряд, пока не сообщается.

Как сообщалось ранее, сегодня в результате пожара на шахте «Листвяжная» погибли 11 человек, еще 49, по последним данным, пострадали, 38 из них госпитализированы. В шахте остаются 35 горняков. В настоящее время операция по их спасению приостановлена из-за угрозы взрыва: на шахте превышена концентрация метана и оксида углерода. Спасательные работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня, сообщил Цивилев.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в регионе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября.

Кемерово, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»