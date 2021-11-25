На шахте «Листвяжная» обнаружены тела троих горноспасателей

Тела троих горноспасателей, пропавших в ходе спасательной операции, обнаружены в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где утром произошла авария, – сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников администрации шахты.

«Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остается неизвестной», – сказали в администрации.

Источник в скорой помощи города Белово сообщил «Интерфаксу» следующее: «К сожалению, спасатели погибли. Им не хватило кислорода в баллонах».

Общее число погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» выросло до 14 человек.

Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил также, что судьба 35 шахтеров пока остается неизвестной.

Говоря о шансах на спасение в шахте «Листвяжная», врио главы МЧС сообщил, что срок работы дыхательного аппарата четыре часа, сейчас работы в шахте приостановлены из-за критического состояния газодинамической системы, спасатели поднимаются наверх.

По случаю инцидента на шахте «Листвяжная» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Кемерово, Иван Бабурин

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