В Афганистане погибли пятеро детей

В провинции Тахар, расположенной на северо-западе Афганистана в результате взрыва мины погибли пятеро несовершеннолетних, – сообщает агентство Aamaj News со ссылкой на местного чиновника.

По информации источника, инцидент произошел в одном из районов административного центра провинции – города Талукан. Мина сдетонировала при попытке детей перевезти ее в город для продажи.

В ООН отмечают, что гуманитарная ситуация в Афганистане сильно ухудшилась после победы Талибана* в войне в августе 2021года. Около 97% населения находятся на грани нищеты.

* Организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

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