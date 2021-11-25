Экс-президент Грузии угрожает отказаться от медикаментов

Находящийся в тюрьме грузинский экс-президент Михаил Саакашвили в сообщении на своей странице в Facebook пригрозил отказаться от таблеток, если к нему в госпиталь не допустят депутатов парламента республики.

«Если с завтрашнего дня ко мне не разрешат приходить депутатам, я откажусь от курса лечения и буду принимать только те лекарства, которые мне были прописаны до моего ареста», – написал в Facebook Саакашвили.

Саакашвили возмущен тем, что к нему уже неделю не пускают грузинских парламентариев, а также пожаловался на то, что сотрудники Службы государственной безопасности Грузии «терроризируют» местных медиков, обыскивая и допрашивая их.

Арестованный бывший президент Грузии Саакашвили 20 ноября прекратил голодовку после его перевода из тюремной больницы в Тбилиси в госпиталь в Гори. Голодовку Саакашвили держал в течение 50 дней.

Бывший глава Грузии был задержан 1 октября, когда вернулся на родину для участия в протестах после восьми лет эмиграции. В Грузии Саакашвили был заочно приговорен к шести годам заключения по делам об убийстве банкира и избиении депутата.

Тбилиси, Иван Бабурин

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