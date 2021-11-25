Украинские военные сбили полицейский дрон стоимостью 1,5 миллиона гривен

В пригороде Одессы военные сбили летавший над их складами полицейский дрон, стоимостью почти 1,5 млн. гривен (55 675,5 долларов по курсу). Правоохранители не предупредили ВСУ о запланированном запуске своей техники и поплатились, – сообщают украинские СМИ.

Как выяснилось, военнослужащие приняли полицейский аппарат за вражеский и сбили его.

Согласно сообщению полиции Одессы, инцидент произошел, когда проходили испытания аппарата, для чего в город приехали специалисты из Киева. Через некоторое время после запуска дрон перестал отвечать на сигнал.

Незадолго до происшествия в правоохранительные органы Одессы поступило сообщение о том, что над складами войсковой части летает неизвестный дрон. В связи с этим по тревоге были подняты сотрудники патрульной полиции, Нацполиции и Национальной гвардии. Сначала тому, кто найдет дрон, было обещано 2 тыс. гривен вознаграждения. Однако аппарат был обнаружен разбитым.

Одесса, Иван Бабурин

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