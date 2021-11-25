В польском центре для иностранцев мигранты устроили бунт

В польском Венджине в охраняемом центре для иностранцев нелегальные мигранты подняли бунт, – сообщает Газета.ру со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

В сообщении, опубликованном радиостанцией, говорится, что в охраняемом центре для иностранцев в Венджине вспыхнул бунт. Несколько сотен человек вышли на площадку перед зданием и испортили часть оборудования. Мигранты разбили стекла здания цента, выкрикивают «Свободу!» и скандируют, что их основная цель – это Германия.

Отмечается также, что в Центре находятся 604 мигранта, все они мужчины, 358 из них являются гражданами Ирака.

Пресс-секретарь пограничной службы, лейтенант Анна Михальская рассказала, что мигранты пытались сломать забор.

«Это спортивная площадка, здесь есть двойные заборы, а кое-где и тройные. Ситуация находится под контролем», – пояснила Михальская.

Как сообщалось ранее, в лагере логистического центра «Брузги» в Белоруссии беженцы устроили митинг, протестуя против отправки в Ирак и требуя пропустить их в Евросоюз.

Варшава, Иван Бабурин

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