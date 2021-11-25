В Турции в отношении участниц марша против домашнего насилия был применен слезоточивый газ

В центре Стамбула полиция применила слезоточивый газ против участниц марша, приуроченного к Всемирному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в города, – сообщает газета Evrensel.

Стамбульская полиция применила слезоточивый газ, когда участницы акции протеста попытались пройти по заблокированной правоохранителями пешеходной улице Истикляль.

Участницы марша протестовали против роста числа преступлений в отношении женщин, а также выхода Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин. Также демонстранты требовали отставки правительства в связи с резким падением курса турецкой лиры и вызванным им ростом цен.

В марте текущего года Турция заявила о выходе из Стамбульской конвенции по защите женщин, объясняя это тем, что документ используется для приравнивания гомосексуализма к норме. При этом, как заявила администрации президента Турции, решение о выходе из Стамбульской конвенции никоим образом не означает, что страна ставит под угрозу защиту женщин.

По данным платформы «Остановим убийства женщин», с начала года в Турции были убиты 345 женщин, в то время как в 2020 году таких случаев было зафиксировано – 410.

Стамбул, Иван Бабурин

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