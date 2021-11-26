Школа в ЕАО закрыта из-за радиоактивных испарений

Суд приостановил работу школы в селе Екатерино-Никольское в Еврейской автономной области из-за обнаруженного в здании радиоактивного газа. Районные власти намерены вернуть детей в школу и готовят жалобу на постановление суда.

Специалисты нашли радоновые испарения в двух кабинетах и посчитали все здание школы небезопасным. Это не первый подобный случай, отметили в правительстве ЕАО. Но ранее закрывался доступ только в те помещения, где нашли испарения радиоактивного газа.

«Суд обязал администрацию муниципального образования приостановить деятельность в здании школы на 60 дней. Администрация Октябрьского района намерена обжаловать решение суда, а дети пока будут учиться по новому алгоритму», – сообщили в пресс-службе правительства региона.

Начальные классы буду заниматься в свободных помещениях детского сада, средние классы – дома в дистанционном формате. А учеников четвертого и девятого-одиннадцатого классов будут на автобусе отвозить в школу в Амурзет.

«Мы будем настаивать, что нерационально приостанавливать занятия во всей школе из-за двух кабинетов. Обучение в чистых классах никак не может нанести вред ни школьникам, ни учителям», – заявила глава районного управления образования Лариса Лунина.

Биробиджан, Наталья Рязанова

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