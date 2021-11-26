В Сибири раненный медведем охотник почти месяц выживал в тайге

В Красноярском крае мужчина встретился в лесу с медведем и получил травму. Он смог добраться до охотничьей избы и оставить записку, которая спасла ему жизнь.

В полицию обратился житель Богучанского района. Он обнаружил у себя в охотничьей избе записку от знакомого. Приятель писал, что повстречал медведя, напуганное собаками животное убежало, но перед этим повалило мужчину, повредив ему ноги.

«Саня. На меня напал медведь, поломал немного. Ходить не могу. 4 километра иду 8 часов, до связи не дотяну. Позвони Толяну, пусть вывозит, а то я сдохну здесь. Мне с каждым днем все хуже становится», – писал пострадавший. Письмо датировалось 31 октября, сообщает краевое ГУ МВД.

Полицейские и сотрудники МЧС незамедлительно выехали в указанное место и обнаружили пострадавшего в охотничьей избе, которая находится в 170 км от села Богучаны. Мужчине оказали первую медицинскую помощь и доставили в районный центр. Теперь жизни и здоровью охотника ничего не угрожает.

Красноярск, Зоя Осколкова

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