В Калмыкии у детей выявили гонконгский грипп

В Калмыкии более 1,3 тысячи детей разного возраста подхватили вирусную инфекцию. Первые анализы выявили наличие гонконгского гриппа.

Накануне работа всех детских садов Элисты и одного из районов Калмыкии приостановлена из-за вспышки ОРВИ у детей. В общей сложности заболели более 1,3 несовершеннолетних.

Сегодня стали известны первые результаты анализов. «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» исследовал более 200 проб от больных детей, из них в 79 пробах определен РНК вируса гриппа А, большинство проб относятся к гриппу A(H3N2)", – говорится в сообщении Роспотребнадзора. В регион по поручению главы ведомства Анны Поповой были направлены дополнительные специалисты.

По информации пресс-службы главы республики, заболевание протекает в легкой форме. Госпитализация понадобилась лишь 13 малышам.

Элиста, Зоя Осколкова

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