После аварии в Кузбассе выявлены нарушения на 25 шахтах

На территории Кемеровской области, после аварии на шахте «Листвяжная» сотрудниками прокуратуры, МЧС, Ростехнадора и трудовой инспекции выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда на 25 шахтах, – говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.



Как рассказали в генпрокурате, с начала проверки возбуждено 55 дел об административных правонарушениях, внесено четыре представления об устранении нарушений закона, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК (халатность).

«На шахтах не были оборудованы пути для эвакуации, а среди рабочих не провели инструктажи по технике безопасности и оценке условий труда. На предприятиях была неисправна электропроводка, а сотрудников не обеспечили спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, на шахтах нарушали режим отдыха и труда», – сообщили надзорном ведомстве.

Кемерово, Иван Бабурин

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