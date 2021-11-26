Охрана Зеленского сбила с ног журналистку украинского телеканала

После пресс-конференции Владимира Зеленского его охрана сбила с ног журналистку телеканала «Прямой», когда президент Украины покидал мероприятие. У девушки ушиб руки и кровь, – сообщают украинские СМИ.

Ранее появилась информация, что журналистку сбил кортеж Зеленского, но эта информация не подтвердилась, уточнило издание «Вести».

Ранее, как сообщило издание news24ua.com, Зеленскому, чтобы покинуть пресс-конференцию, пришлось прорываться через кольцо журналистов, которые не были допущены на его пресс-конференцию. При этом охрана грубо оттесняла представителей СМИ во время посадки Зеленского в автомобиль. После этого свидетели увидели, как журналистка телеканала «Прямой» упала с капота автомобиля кортежа Зеленского на тротуар.

Позже в Telegram-канале украинского проекта Klymenko Timeпоявилась информация, что на самом деле автомобиль Зеленского никого не сбивал.

«Охранники толкнули журналистку и она упала на машину, а потом упала с нее. Ее не сбивало авто, но ситуация не многим лучше», – отмечается в публикации.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на телеканал «Прямой», пострадавшую после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского журналистку Анну Дзоьбу госпитализировали.

Пресс-марафон с участием Зеленского, посвященный достижению половины его президентского срока, прошел в пятницу, 26 ноября.

Киев, Иван Бабурин

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