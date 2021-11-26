Глава кузбасского Прокопьевска уволен за банкет во время траура

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отправил в отставку главу Прокопьевска за вечеринку, которую тот устроил по случаю назначения на должность во время объявленного в Кемеровской области траура, – сообщают СМИ.

«В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», – написал своем Telegram-канале губернатор Кузбасса.

Вячеслава Старченко вступил в должность главы Прокопьевска 25 ноября, таким образом, он пробыл на посту один день.

О ЧП в кузбасской шахте «Листвяжная» стало известно утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, еще 63 пострадали. В этот же день губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в регионе по горнякам и спасателям, которые погибли на шахте. Он продлится с 26 по 28 ноября.

Кемерово, Иван Бабурин

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