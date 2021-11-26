В результате обстрела школьного автобуса в Косово погибли четыре человека

В результате стрельбы по автобусу со школьниками в селе Глоджане близ Дечани Косово вечером в пятницу, 26 ноября, погибли двое взрослых и двое подростков, еще несколько ранены, – сообщает портал Kosovo online.
В публикации говорится: «По данным местных СМИ, на месте погибли водитель и кондуктор автобуса, а также двое учащихся 2003 и 2004 годов рождения. Личность стрелявшего неизвестна».
Как сообщает местная полиция, на автобус напали несколько человек в масках, водитель был убит сразу, несколько учащихся получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, минимум двое из них находятся в критическом состоянии.
«Больница в Пейе подтвердила журналистам местного телеканала, что двое студентов и водитель автобуса погибли», – отмечает издание.
«В субботу, 27 ноября, в Глоджане должны были состояться мемориальные мероприятия на комплексе в честь «косовоалбанских мучеников», – написал в Facebook глава муниципалитета Дечани Рамош.
Приштина, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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