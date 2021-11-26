Владелец шахты «Листвяжная» пообещал выплатить компенсации семьям погибших шахтеров

Председатель совета директоров компании «СДС-Уголь» Михаил Федяев заявил в пятницу, 26 ноября, что семьям погибших в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области будет выплачена компенсация.

«Нами будут выполнены финансовые обязательства – за каждого погибшего по 2 млн. рублей, каждому члену семьи по 1 млн. рублей. По 500 тыс. рублей мы выплатим всем, кто пострадал, кто лежит в больнице», – заявил Михаил Федяев.

По словам Федяева, «СДС-Уголь» готова выполнить финансовые обязательства перед родственниками к 1 декабря текущего года. Кроме того, компания покроет обязательства погибших по кредитам, а также возьмет на себя обучение и трудоустройство всех желающих членов их семей.

Кроме денежной компенсации, по словам председателя совета директоров, руководство предприятия в ближайшие дни рассмотрит «жилищные условия погибших» и предложит пострадавшим семьям жилье «из расчета один человек – одна комната».

Согласно рейтингу Forbes «200 богатейших бизнесменов России – 2020» председатель совета директоров компании «СДС-Уголь» Михаил Федяев занимает 177 место с состоянием в 550 миллионов долларов.

Кемерово, Иван Бабурин

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