Два человека пострадали при взрыве в нижегородском Дзержинске

Серия взрывов прогремела на территории оборонного завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Двое рабочих пострадали, характер травм не уточняется.

По данным телеграм-канала Mash, взрыв случился в цехе по производству и регенерации ацетона. Здание частично обрушилось, внутри продолжается пожар. Огонь охватил около 900 кв. м, с ним борются 36 человек и 8 единиц спецтехники.

Пострадавших рабочих увезли в больницу, территория завода оцеплена полицией.

Специалисты рассматривают различные две основные версии случившегося: рабочие могли нарушить технологический процесс, или оказалось неисправным оборудование. Гипотеза с человеческим фактором в приоритете, рассказал источник «Интерфаксу».

ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» – оборонное предприятие, которое также производит взрывчатые вещества и промышленную химию. В связи с особенностями производства в цехах могут находиться воспламеняющиеся и химические вещества.

Прокуратура Нижегородской области проверяет обстоятельства ЧП на заводе. «Для координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб на месте происшествия работают прокурор Дзержинска О. Ржевцев и прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Е. Хорев», – рассказали в ведомстве.

Дзержинск, Наталья Рязанова

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