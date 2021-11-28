В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,5 балла сотрясло северные районы Перу, сообщила Геологическая служба США. Сильный толчок случился в 5:52 часов по местному времени (13:52 мск). В департаменте Амазонас ранены два человека.

По данным ученых, эпицентр землетрясения находился на глубине 112 км в 45 км от города Барранка. Очевидцы рассказали в соцсетях, что толчки ощутили жители перуанской столицы Лимы и близлежащих поселений. По мнению специалистов, из-за большой глубины залегания очага землетрясение не должно быть разрушительным.

Центральные власти пока воздерживаются от предварительной оценки ситуации в стране. Власти департамента Амазонас сообщили о 90 пострадавших и двух раненых, 19 разрушенных домах, передает RPPNews. На опубликованных в соцсетях роликах видно, что некоторые здания частично или полностью обрушились из-за волнений земной поверхности. Как минимум один человек оказался под руинами. Его удалось спасти.

Лима, Наталья Рязанова

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