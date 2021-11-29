Приморский СКР расследует смерть ребенка, сутки перевозимого из одной больницы в другую

Следственный комитет во Владивостоке возбудило уголовное дело по факту смерти младшеклассника в больнице. Мальчика почти сутки передавали из одной больницы в другую, пока ребенок не скончался в реанимации. Расследование ведется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в ведомстве.

«13 ноября в краевую детскую больницу № 1 с острыми болями поступил мальчик. На следующий день несовершеннолетний скончался в учреждении здравоохранения. Прокуратура проводит проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи», – рассказали в краевой прокуратуре. Собственную проверку начал и региональный Минздрав.

Старшая сестра погибшего описала произошедшее более подробно. Родственники обратились за медицинской помощью в 15 часов по местному времени, но в больнице мальчик оказался только в 19 часов. В доме меняли лифт, и медики не хотели подниматься пешком. Ребенок уже начал терять сознание, когда скорая все же добралась до него. Вызвали реанимационную бригаду, которая отвезла мальчика в краевую детскую больницу №1.

Там врачи предположили, что дело в инфекции, и решили отправить пациента в инфекционное отделение второй горбольницы. Чтобы не ждать спецмашину, сестра отвезла мальчика на своем автомобиле – ребенка пришлось нести на руках из-за слабости.

«Ребенок умирал на глазах, всю ночь ему капали только физраствор. Медицинская помощь не была оказана! Мама просила спустить сына в реанимацию на первом этаже, он уже ничего не понимал, жизнь уходила», – написала сестра погибшего в Инстаграм.

Утром на машине скорой мальчика перевезли обратно в краевую детскую больницу и поместили в реанимацию. В 9 утра его подключили к ИВЛ, к полудню родственникам сообщили о смерти ребенка.

Следователи намерены установить, в том числе причину смерти ребенка и связана ли она с действиями (бездействием) медработников.

Владивосток, Наталья Рязанова

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