На Алтае три ребенка погибли на машине учительницы под снегоуборочным поездом

В Алтайском крае три школьника погибли, еще один доставлен в больницу после ДТП со снегоуборочным поездом. Дети находились в иномарке, за рулем которой была учительница ребят.

Авария случилась около днем по местному времени 29 ноября в районе села Луговое в Тальменском районе. Учительница везла четырех учеников через железнодорожный переезд, к которому подъезжал снегоуборочный поезд. Хотя на переезде сработала светошумовая сигнализация, женщина решила проскочить перед составом, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Машинист начал торможение, но ему не хватило расстояния – поезд врезался в иномарку и смял ее. Состав двигался еще несколько десятков метров прежде, чем смог остановиться.

«Погибли трое несовершеннолетних, девочка и два мальчика. Водитель и один несовершеннолетний ребенок госпитализированы. На месте происшествия работает экспертно-криминалистическая лаборатория», – пояснили в краевом управлении МВД.

Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств смерти трех несовершеннолетних. Прокурорские работники проверят, как соблюдалось законодательство о безопасной эксплуатации транспорта и объектов железнодорожной инфраструктуры.

Барнаул, Наталья Рязанова

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