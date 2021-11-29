До 95 выросло число пострадавших в ЧП в шахте «Листвяжной»

Число пострадавших в результате взрыва в кузбасской шахте «Листвяжная» увеличилось до 95 человек. Из них более 80 находятся под постоянным наблюдением врачей в больницах региона, 12 лечатся на дому.

«По состоянию на 17:00 29 ноября в больницах находятся 83 человека, из них двое в тяжелом состоянии. До конца дня будут выписаны около 40 человек. Идут выплаты из областного и муниципальных бюджетов, а также от предприятия. Уже выплачено более 100 млн рублей», – рассказали в пресс-службе администрации Кузбасса.

Правительство РФ выделило около 80 млн рублей на выплаты родным погибших и пострадавшим. Семьям погибших выделят по миллиону рублей. Получившим тяжкий и средний вред здоровью выплатят по 400 тыс. рублей, легкий вред – по 200 тыс. рублей, – пояснили в пресс-службе федерального кабмина.

Шесть отделений горноспасателей продолжают работать на месте происшествия. Сейчас из забоя откачивают воду и бурят отверстия для вывода ядовитого газа с глубинных уровней. Часть спасателей ищут горняков внутри выработки. Ранее днем они подняли на поверхность тела еще 11 погибших.

Напомним, ЧП случилось утром 25 ноября. На тот момент в шахте находились 285 человек, но большую часть успели вывести. Погибшим числится 51 человек, среди которых пятеро спасателей. Еще 35 спасателей пострадали во время поисковой операции.

Москва, Наталья Рязанова

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