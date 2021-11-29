Жертвами урагана в Стамбуле стали четыре человека

Администрация губернатора Стамбула сообщила в понедельник, 29 ноября, что число погибших из-за урагана в турецком Стамбуле возросло до четырех, 19 человек ранены.

В сообщении говорится: «По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в результате сильного ветра, который начался в Стамбуле, четыре человека погибли и 19 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии».

Ранее сообщалось о двух погибших после обрушения крыши из-за ураганного ветра в провинции Стамбула Эсеньюрт.

Отмечается, что во многих провинциях Турции ураган срывает крыши домов и рушит конструкции. Так, в Стамбуле рухнула башня с часами, момент падения которой очевидцы засняли на видео. В результате данного инцидента никто не пострадал.

Ранее телеканал NTV сообщил, что жертвами ураганного ветра, обрушившегося сегодня на Стамбул, стали два человека. Сообщалось, что на погибших обрушилась сорванная сильным ветром крыша здания.

По данным главного управления метеорологии Турции (MGM), порывы ветра в юго-восточной части страны достигают 80 км/ч. Из-за сильного ветра несколько самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле.

Стамбул, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»