В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 29 и 30 сентября. Как сообщает Гидрометеоцентр, в связи с прохождением фронтальных разделов 29-30 ноября в южных, центральных и восточных районах Крыма пройдут дожди, выпадет более 30 миллиметров осадков. В горах 30 ноября ожидается дождь, переходящий в снег. В гидрометцентре предупредили об очень сильном ветре на полуострове – до 25-30 метров в секунду, в горах 35 метров в секунду. Юго-западный ветер сменится на северо-западный, на полуострове в течение ночи резко похолодает, – сообщает РИА Новости.

По сообщениям местных жителей в социальных сетях, из-за сильного ветра часть потребителей осталась без света, повалены деревья. Около 56 тысяч человек остались без электричества в Крыму из-за сильного ветра. В результате штормового ветра из-за обесточивания прервано троллейбусное сообщение Симферополя с побережьем.

Крымчане также сообщают об отключениях электроэнергии в нескольких районах Симферополя, в том числе в центральной части города, где находится здание правительства и мэрия. Обесточены также несколько сел Симферопольского района. В Симферополе упало несколько крупных деревьев, повреждены автомобили.

Местные власти сообщают, что по погодным условиям в 19.00 мск. в Севастополе также объявлено штормовое предупреждение. Работа катеров в Севастопольской бухте прекращена.

Сильный ветер обрушился на Ялту. Жители города публикуют фотографии с упавшими деревьями. Диспетчерские службы «Крымэнерго» и Единая диспетчерская служба Симферополя и других городов перегружены, дозвониться к ним невозможно, – сообщают местные жители в соцсетях.

Симферополь, Иван Бабурин

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