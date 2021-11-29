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Понедельник, 29 ноября 2021, 20:57 мск

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В Израиле зараженный «омикроном» кардиолог провел семь операций

Кардиолог больницы «Шиба» (Sheba Medical Center), зараженный новым штаммом коронавируса «омикрон» провел семь операций по шунтированию сердца и принял участие в двух конференциях в Израиле, – передает израильская радиостанция Кан Бет.

Как сообщает радиостанция, врач проводил операции до появления первых симптомов болезни. После сдачи теста у него был выявлен новый штамм COVID-19 – «омикрон». Отмечается, что доктор, будучи полностью вакцинированным, около недели назавернулся с научной конференции в Великобритании.

Радиостанция Кан Бет также сообщила, что еще у одного кардиолога больницы «Шиба» была диагностирована коронавирусная инфекция. Предполагается, что он заразился от коллеги. Речь идет о 70-летнем враче, прошедшем полную вакцинацию. В настоящий момент он ожидает результат теста на вариант «омикрон».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»

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