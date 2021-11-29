Из-за непогоды порядка двух сотен судов не могут пройти через Керченский пролив

Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко рассказал, что из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, движение по которому сейчас невозможно, – сообщает ТАСС.
«С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де факто судоходство Керченского пролива перекрыто. Примерно по 100 судов ждут прохода с севера на юг, с юга на север тоже около 100», – сообщил журналистам пресс-секретарь Росморречфлота.
Кравченко пояснил, что в данный момент скорость ветра составляет около 15 м/с. По прогнозу она может подняться до 18 м/с.
Ранее главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября.
Симферополь, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube