Из-за непогоды порядка двух сотен судов не могут пройти через Керченский пролив

Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко рассказал, что из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, движение по которому сейчас невозможно, – сообщает ТАСС.

«С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де факто судоходство Керченского пролива перекрыто. Примерно по 100 судов ждут прохода с севера на юг, с юга на север тоже около 100», – сообщил журналистам пресс-секретарь Росморречфлота.

Кравченко пояснил, что в данный момент скорость ветра составляет около 15 м/с. По прогнозу она может подняться до 18 м/с.

Ранее главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября.

Симферополь, Иван Бабурин

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