В Дании произошла попытка поджога центра вакцинации

Управление полиции Юго-Восточной Ютландии в понедельник, 29 ноября, распространило сообщение о том, что неизвестные преступники пытались поджечь центр вакцинации от COVID-19 в городе Хорсенсе, – сообщают датские СМИ.

Как сообщила полиция, в ночное время неустановленные лица разбили окна на первом этаже здания пункта вакцинации и, проникнув внутрь, попытались поджечь помещения с помощью бензина, однако их спугнули.

Инспектор полиции Карит Андерсен заявила: «Мы серьезно относимся к инциденту и сейчас выясняем личности злоумышленников».

Полиция Дании особо отмечает, что в настоящее время центры вакцинации и их персонал заняты «решением очень важной социальной задачи, поэтому недопустимо вызывать беспокойство ни у персонала, который там работает, ни у граждан, которые приходят вакцинироваться».

По имеющейся у СМИ информации, техническая полицейская бригада продолжает обследовать место преступления, расследование фактов вандализма продолжается. Инцидент привел к тому, что полиция Юго-Восточной Ютландии увеличила количество патрулей близ центров вакцинации.

Копенгаген, Иван Бабурин

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