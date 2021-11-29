Новую юридическую процедуру против России готовят Нидерланды в деле о сбитом над Украиной Боинге

Новая юридическая процедура против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) в деле о крушении рейса MH17 готовится Нидерландами, – сообщает голландская служба новостей RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники.

В свою очередь РИА Новости сообщает, что собеседники RTL называют новую процедуру «очень многообещающей» для Нидерландов. Источники уверяют, что Москва якобы нарушила Чикагскую конвенцию, согласно которой страны обязаны обеспечивать безопасность гражданской авиации.

В Конвенции о международной гражданской авиации подписанной 52 государствами в Чикаго 7 декабря 1944 года говорится, в том числе, о том, что «каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов».

Следует напомнить, что ранее власти Нидерландов открыли расследование по факту «незакрытия» Украиной своего воздушного пространства для гражданской авиации во время боевых действий, однако затем рекомендовали это расследование остановить.

Также отмечается, что окончательное решение по подаче иска против России в ИКАО должен принять новый кабмин Нидерландов.

По информации RTL Nieuws, не исключается, что к иску против России в ИКАО может присоединиться и Австралия – на борту MH17 находилось 39 ее граждан.

Как сообщалось ранее, прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года.

Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение над Донбассом. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы ДНР.

Амстердам, Иван Бабурин

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