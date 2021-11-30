В Приморье медведь вышел к городу и поранил двух человек

Сотрудники приморского госохотнадзора обезвредили взрослого бурого медведя, напавшего на людей. От косолапого пострадали местная жительница и егерь.

Утром 30 ноября животное вышло к частному сектору города Артема. Первой от медведя пострадала горожанка, отправившаяся на работу.

«Он нанес женщине рваные раны. Женщина госпитализирована, ее жизни ничто не угрожает, ей оказывают помощь. Медведь также напал на одного из егерей», – рассказал глава города Вячеслав Квон в соцсети.

Первый замминистра лесного хозяйства Приморского края Алексей Суровый пояснил, что егеря быстро нашли медведя. Это был крупный самец, но очень худой, и он был один, если судить по следам.

«Ввиду особой опасности для людей было принято решение об изъятии медведя из природной среды. Специалисты обнаружили зверя по следам и отстрелили его», – добавил Алексей Суровый.

В «Центре «Амурский тигр» отметили, что это нетипичная ситуация, и зверь был не отощавшим, чтобы выходить к людским поселениям в поисках еды. Специалисты предположили, что медведь пострадал от людей: или был ранен и страдал от боли, или сбежал из частного зверинца. Точную причину поведения животного установит экспертиза, добавили в пресс-службе краевого правительства.

Артем, Наталья Рязанова

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