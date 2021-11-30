Женщина угрожала врачу сигнальным пистолетом из-за очереди в поликлинике

В Волгоградской области посетительница пришла в поликлинику со стартовым спортивным пистолетом. Она угрожала врачу, не желая стоять в очереди. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент произошел в одном из сел Иловлинского района. Ранее судимая жительница, увидев длинную очередь к кабинету терапевта, начала нецензурно выражаться, а затем достала из сумки предмет, похожий на пистолет, и стала угрожать медику.

Врач обратился в полицию. Правоохранители задержали дебоширку. У нее изъяли стартовый спортивный пистолет, непригодный для стрельбы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством».

Волгоград, Зоя Осколкова

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