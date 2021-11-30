Киевский суд постановил задержать главу Крыма

Киевский апелляционный суд на своей официальной странице в Facebook опубликовал сообщение о том, что выпустил постановление о задержании главы Крыма Сергея Аксенова, – сообщает телеканал «Крым 24».

«Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание самопровозглашенного главы аннексированного Крыма», – говорится на странице суда в Facebook.

Глава Крыма в своем телеграмм-канале Аксёнов|82 отреагировал на решение украинского суда кратко: «Пусть попробуют. Буду ждать».

Судьи Киевского апелляционного суда рассмотрели апелляцию на решение Шевченковского районного суда, который ранее отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о задержании Аксенова. Киевский апелляционный суд решение отменил.

«Крым 24» сообщает, что в отношении главы Крыма на Украине возбуждено уголовное дело сразу по шести статьям: «действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или на захват государственной власти», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «создание и руководство преступным сообществом», «террористический акт», а также «блокирование транспортных коммуникаций и захват транспортного предприятия» и «захват государственных зданий или сооружений».

Киев, Иван Бабурин

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