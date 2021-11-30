В первую ночь зимы в Крыму и Тамани ожидается ураган

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал во вторник, 30 ноября, что в Крыму и Тамани в ночь на 1 декабря ожидается ураган с порывами ветра до 30-34 м/с, – сообщает ТАСС.

Метеорологи предупреждают, что особенно опасно будет в Керчи, где около 03:00 порывы ветра могут достигать 30 м/с. В н. п. Опасное – 32 м/с; в Феодосии и Коктебеле – 27 м/с; в Евпатории и Бахчисарае – 23 м/с; в Симферополе – 20 м/с», – рассказал он.

По словам Евгений Тишковца, в Тамани прогнозируется ураган с порывами ветра до 34 м/с, а также ливни.

«Будьте осторожны», – предупредил метеоролог.

Москва, Иван Бабурин

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