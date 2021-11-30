В американской школе подросток застрелил трех учеников

В США во время стрельбы в школе города Оксфорд в штате Мичиган погибли три ученика, – сообщает местная полиция.
«Трое погибли, шесть получили огнестрельные ранения», – рассказали полицейские на пресс-конференции.
Представитель правоохранительных органов также сообщил, что стрельбу утроил 15-летний ученик.
«Он совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета. Позднее злоумышленника удалось задержать. Погибшие, вероятнее всего, являются учениками», – сообщил полицейский.
«Преступник, скорее всего, действовал один. Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в середине дня, после этого стрелявшего в течение пяти минут задержали. Одним из тех, кто проводил задержание, был помощник шерифа, прикомандированный к школе», – рассказал представитель шерифа.
По словам полицейских, злоумышленник сдался сам, в офицеров не стрелял и при задержании ранен не был.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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