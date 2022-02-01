Сибиряк задушил ребенка из-за просьбы включить мультики

Житель Омской области задержан по подозрению в убийстве четырехлетней падчерицы. Тело ребенка было обнаружено ночью 1 февраля в частном доме в деревне Кольцово Кормиловского района Омской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, когда девочка ночью попросила включить ей мультики, 38-летний пьяный сожитель матери ребенка задушил ее. От шума проснулась мать девочки. Женщина вызвала скорую помощь и полицию, но спасти дочь удалось.

Соседи рассказали, что взрослые в семье злоупотребляли алкоголем. Следователи оценят работу органов опеки.

Сейчас подозреваемый в расправе над ребенком задержан. Следствие готовит ходатайство в суд об избрания здержнному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Омск, Наталья Петрова

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