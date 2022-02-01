В Ставрополье началась проверка травли ребенка в детском саду

Комитет образования администрации Ставрополя проверяет обстоятельства инцидента пятилетней давности с воспитанником городского детского сада. Мать ребенка пожаловалась, что по указанию воспитателя дети оплевали ее сына.

Местная жительница пожаловалась в соцсети, что устроившая травлю ее сына воспитатель продолжает работать с детьми. По ее словам, в 2017 году она увидела белые пятна на одежде сына. Мать девочки из той же группы объяснила, что дети собрались в кружок и оплевали своего одногруппника.

Мать пострадавшего мальчика устроила скандала и добилась увольнения воспитателя. Она не стала обсуждать случившееся открыто, потому что «не нашла поддержки у родителей других детей». А недавно узнала, что воспитатель работает в другом детском саду и находится на хорошем счету у родителей и начальства. Тогда женщина опубликовала свою историю в соцсети.

В комментариях многие горожане встали на сторону ребенка, но прозвучала и другая версия событий. Мать ребенка из той же группы возразила, что якобы оплеванный мальчик часто бил других детей и плевал им в лицо. После очередной жалобы воспитанников воспитатель сказала, что иногда можно дать сдачи. Пострадавшая тогда девочка плюнула в своего обидчика.

Комитет образования администрации Ставрополя 10 февраля даст заключение по итогам проверки обстоятельств инцидента, сообщили в ведомстве.

Ставрополь, Наталья Рязанова

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