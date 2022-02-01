Министерство юстиции РФ включило информационное агентство «Росбалт» в перечень иностранных агентов. В решении Замоскворецкого суда Москвы по иску агентства, которое требовало исключить его из списка, говорится, что «Росбалт» признан иноагентом, исполняющим функции иноагента за публикацию материалов других СМИ-иноагентов и получение денег от иноагентов, – сообщают СМИ.

Минюст включил «Росбалт»* в реестр иностранных агентов из-за того, что издание получило от региональной общественной организации содействия просвещению граждан «Информационно-аналитический центр «Сова»* 90 тысяч рублей за аренду помещения для проведения конференции, которые были перечислены от Европейского Союза.

Следует отметить, что «Сова»* отчиталась перед Минюстом о том, что потратила средства ЕС на аренду помещения, сказано в решении Замоскворецкого районного суда Москвы, который отказался исключить «Росбалт»* из соответствующего реестра.

Кроме того, поводом для внесения в список иностранных агентов стало то, что «Росбалт»* публиковал заметки на основе материалов «Голоса Америки»*, «Кавказ.Реалии»*, «Настоящего Времени»*, «Север.Реалии»* и ряда других СМИ-иноагентов.

*Организация признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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