В одном из штатов США из-за пожара эвакуировали более 6 тысяч человек

В американском штате Северная Каролина во вторник, 1 февраля, из-за сильного пожара и угрозы взрыва на заводе по производству удобрений эвакуированы порядка 6,5 тыс. человек из 2,5 тыс. домохозяйств, – сообщает Associated Press.
Агентство отмечает, что пострадавших нет, поскольку возгорание на заводе началось в ночь с понедельника на вторник по местному времени, когда на территории предприятия работников не было.
Сообщается, что на ликвидации пожара работают по меньшей мере 90 пожарных, а также сотрудники экстренных служб из других ведомств.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube