Норвежскому террористу Брейвику отказано в досрочном освобождении

Отбывающему наказание за терроризм Андерсу Брейвику во втоник, 1 февраля, было отказано в условно-досрочном освобождении. Такое решение единогласно принял суд провинции Телемарк в Норвегии, – сообщают СМИ.

Отметим, что Брейвик согласно норвежскому законодательству получил возможность на прошение об условно-досрочном освобождении после того, как отбыл половину назначенного ему судом 21-летнего срока лишения свободы. Однако, по заключению психиатрической экспертизы, он признан все еще опасным для общества.

Следует напомнить, что в 2011 году Андерс Брейвик устроил массовый расстрел в молодежном лагере на острове Утойя, в результате которого 77 человек погибли и ещ более 300 получили ранения.

Осло, Иван Бабурин

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