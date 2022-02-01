российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 февраля 2022, 20:25 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Норвежскому террористу Брейвику отказано в досрочном освобождении

Отбывающему наказание за терроризм Андерсу Брейвику во втоник, 1 февраля, было отказано в условно-досрочном освобождении. Такое решение единогласно принял суд провинции Телемарк в Норвегии, – сообщают СМИ.

Отметим, что Брейвик согласно норвежскому законодательству получил возможность на прошение об условно-досрочном освобождении после того, как отбыл половину назначенного ему судом 21-летнего срока лишения свободы. Однако, по заключению психиатрической экспертизы, он признан все еще опасным для общества.

Следует напомнить, что в 2011 году Андерс Брейвик устроил массовый расстрел в молодежном лагере на острове Утойя, в результате которого 77 человек погибли и ещ более 300 получили ранения.

Осло, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Скандалы и происшествия,