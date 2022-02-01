Amnesty International обвинила Израиль в апартеиде

Международная правозащитная группа со штаб-квартирой в Лондоне Amnesty International, 1 февраля выпустила доклад, в котором обвинила Израиль в апартеиде по отношению к палестинцам. В докладе говорится, что в результате действий Израиля палестинцы оказались в системе апартеида, основанной на политике «сегрегации, лишения собственности и изоляции», что равносильно преступлениям против человечности, – сообщают мировые СМИ.

Лондонская правозащитная группа Amnesty International заявляет, что ее выводы основаны на исследованиях и юридическом анализе 211-страничного отчета о захвате Израилем палестинской земли и собственности, незаконных убийствах, насильственном перемещении людей и отказе в гражданстве.

Со своей стороны, в Израиле заявили, что отчет Amnesty International «консолидирует и перерабатывает ложь» и был разработан, чтобы «подлить масла в огонь антисемитизма». Еврейское государство обвинило Amnesty UK в использовании «двойных стандартов и демонизации с целью делегитимации Израиля».

«Вместо того чтобы искать истину, Amnesty повторяет ложь, которую сеют террористические организации. Этот отчет является оторванным от реальности бредом», – заявил, комментируя во вторник доклад британских правозащитников, глава МИД Израиля Яир Лапид.

Израиль категорически отвергает «все лживые утверждения», содержащиеся в отчете британского отделения правозащитной организации Amnesty International, назвавшего во вторник, 1 февраля, действия израильских властей в отношении палестинцев апартеидом. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Израиля.

Со своей стороны, член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Бассам Аль-Салхе заявил, что отчет международных правозащитников «подтверждает и поддерживает давнюю позицию палестинцев в отношении характера израильских оккупационных мер. Это отражает реальную обстановку на местах».

СМИ сообщают, что Amnesty также призвала Международный уголовный суд рассмотреть обвинение в апартеиде в его расследовании возможных военных преступлений, совершенных обеими сторонами во время нескольких вспышек конфликта на палестинских территориях.

Лондон, Иван Бабурин

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