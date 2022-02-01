Во время стрельбы у американской школы убит ученик

В американском штате Миннесота рядом со школой городка Ричфилд неизвестный открыл огонь, убив одного ученика и тяжело ранив еще одного ребенка, – сообщает РИА Новости.

Как сообщил шеф полиции Ричфилда Джей Хенторн, правоохранительные органы ведут активное расследование и ищут преступника, который сразу после стрельбы скрылся с места происшествия.

«Приехавшие сотрудники полиции обнаружили двух учащихся с огнестрельными ранениям на тротуаре рядом со школой... К сожалению, один из учеников скончался от ран, другой остается в критическом состоянии. Это трагический день для Ричфилда», – сказал Хенторн.

Представители местных властей сообщили, что школа, где произошла трагедия, расположена в предместье крупного города Миннеаполиса. Там учатся 200 детей, начиная с дошкольного возраста.

Вашингтон, Иван Бабурин

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