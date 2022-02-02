Уголовное дело возбудили на гаишника в Петербурге после драки с сотрудницей полиции

Конфликт между сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге, переросший в драку, вылился в уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении 34-летнего инспектора ДПС, сообщается на сайте управления СКР РФ по Северной столице. Правоохранитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Согласно материалам следствия, в ночь на 1 февраля в отделе полиции Василеостровского района произошел конфликт между инспектором ДПС ГИБДД районного УМВД и оперуполномоченной уголовного розыска этого отдела. Подозреваемый толкнул девушку руками в грудь, та ударилась спиной и головой о стену. После этого полицейский повалил потерпевшую на пол и завел руки за спину. В результате сотрудница полиции получила закрытый перелом левого предплечья.

В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что проведут служебную проверку по факту инцидента и оценят действия всех участников конфликта.

По данным СМИ, конфликт между правоохранителями произошел из-за парковки у отделения полиции. Оперативник уголовного розыска сделала замечание двум инспекторам ДПС за то, как те припарковали свое служебное авто у отделения полиции – перегородили выезд остальным машинам, сообщает издание 47news. Девушка попросила инспекторов отогнать автомобиль, чтобы освободить проезд. Те отказались. Начался разговор на повышенных тонах, дело дошло до оскорблений, пишет Mash. После чего один из гаишников потребовал у сотрудницы полиции предъявить служебное удостоверение, та отказалась. Конфликт продолжился в отделе полиции. Гаишники снова потребовали от коллеги предъявить удостоверение и получили отказ. После этого девушка толкнула одного из них, а тот вместе с напарником набросился на нее и попытался ее скрутить. Гаишник повалил оперативницу на пол и сломал ей предплечье. На опубликованном издании видео инцидента слышен громкий крик потерпевшей. Сейчас девушка находится в больнице.

Издани 78.ru в своем телеграм-канале сообщает, что все трое участников конфликта в отделе полиции будут уволены из органов внутренних дел. В полицейском главке сочли, что действия всех трех правоохранителей несовместимы со званием сотрудника ОВД.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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