В МИД России в ответ на блокировку канала RT в Германии пригрозили мерами против немецких СМИ и YouTube

В министерстве иностранных дел России заявил, что приступают к ответным мерам из-за блокировки RT. Ограничения могут быть введены против работающего в России Deutsche Welle, а также против интернет-платформ, которые блокируют вещание RT, в том числе – YouTube, сообщают СМИ.



«Россия вынуждена принять ответные меры в ответ на решение медиарегулятора в Германии, который запретил вещание немецкоязычного телеканала RT DE», – заявили в российском МИДе.

В заявлении внешнеполитического ведомства РФ говорится: «Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ».

Ранее главный редактор Sputnik, RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что телеканал RT DE не прекратит вещание, несмотря на запрет со стороны германского медиарегулятора.



«Это полная чушь. Вещать не прекратим. Это как если бы Роскомнадзор запретил Дойче Велле вещание на их собственном сайте. Стоит попробовать, кстати», – написала Симоньян в Telegram.

Ранее стало известно, что немецкий регулятор MABB постановил прекратить вещание телеканала RT DE на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе «Одиссей».

Москва, Иван Бабурин

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